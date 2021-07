Paura alla scuola Salgari, finestra cade su un'insegnante: chiesto sopralluogo al Comune

L'episodio nella sede centrale di via Paratore, un fatto analogo è accaduto nei giorni scorsi nel plesso di via Alongi. La docente si è trovata a dovere reggere il peso dell'infisso e in suo aiuto sono intervenuti i collaboratori. Il capogruppo della Lega al Consiglio comunale, Igor Gelarda: "La manutenzione scolastica è uno dei tanti punti deboli dell'amministrazione"

I perni che cedono e una finestra che cade, letteralmente, su un'insegnante che solo grazie a una grande prontezza di spirito riesce a reggere l'infisso evitando di essere investita dai vetri. E' accaduto ieri alla scuola Salgari, di via Paratore, zona Oreto. La docente, a scuola per gli adempimenti di fine anno, stava chiudendo una delle grandi finestre del plesso quando una cerniera si è staccata. Così la donna si è trovata a dovere reggere con grande difficoltà il peso di tutta la finestra. In suo aiuto, fortunatamente, sono intervenuti i collaboratori che erano in servizio.

L'episodio solo per un caso fortuito non ha provocato il ferimento dell'insegnante o del personale o, se fosse capitato nei giorni scorsi, degli allievi. La preside ha immediatamente sollecitato il Comune per un sopralluogo e definire gli interventi da attuare per rendere l'edificio sicuro. Non è infatti la prima volta che si verificano problemi analoghi. Nei giorni scorsi era accaduto un episodio simile nei locali della scuola dell’infanzia, in via Alongi. Per questo motivo dalla scuola hanno sollecitato "una puntuale verifica di tutti gli infissi".

"La manutenzione scolastica - commenta il capogruppo della Lega al Consiglio comunale, Igor Gelarda - è uno dei tanti punti deboli dell'amministrazione Orlando. Questo episodio poteva concludersi peggio, con un esito più infausto per la stessa insegnante, oppure avrebbe potuto avere come vittima un bambino. Eppure proprio questo, mentre nelle scuole non ci sono i bambini, dovrebbe essere il momento di fare un punto serio sulla manutenzione scolastica per ripartire in maniera decorosa a settembre e dare anche ai bambini palermitani un servizio decente. Cosa che crediamo difficilmente possa accadere così come non è accaduta negli anni passati".