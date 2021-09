Borgo Nuovo ritrova la scuola Maritain: i bimbi possono tornare in aula

La consegna dei locali, che fanno capo all'Istituto Russo-Raciti, nel corso di una cerimonia formale alla presenza del vicesindaco Fabio Giambrone: "Le scuole tutte, e in particolar modo quelle dedicate ai più piccoli, sono bene comune a garanzia della crescita e dell'apprendimento per bambine e bambini e per le relative famiglie"