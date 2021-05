Scuola, Rotary dona tablet ai ragazzi dell'istituto Guttuso di Carini

La donazione è avvenuta nell'ambito del progetto “Tablet for DAD”, in collaborazione con l'agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale USAID

L’associazione Rotary Palermo Montepellegrino ha consegnato all’Istituto comprensivo Renato Guttuso di Villagrazia di Carini due tablet da destinare, in comodato d'uso gratuito, agli studenti meno abbienti, al fine di supportarli durante i periodi di didattica a distanza.

La donazione è avvenuta all'interno del progetto "Tablet for Dad" in collaborazione con l'agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale Usaid e del Distretto 2110 del Rotary International guidato dal governatore Alfio Di Costa. Il presidente del club, Carmelo Maltese, ha consegnato i tablet e il gagliardetto al dirigente scolastico professoressa Valeria La Paglia che ha evidenziato l'importanza degli ausili elettronici per superare il digital divide e, quindi, consentire a tutti gli studenti una frequenza assidua alle lezioni nonostante la pandemia e i frequenti isolamenti fiduciari. Come stabilito dal consiglio di istituto, presieduto da Antonella Troia, i tablet, in caso di necessità e su richiesta degli interessati, saranno affidati in comodato d'uso gratuito, agli studenti bisognosi.