Riapertura delle scuole in Sicilia, oggi la task force della Regione per la decisione

Quando riaprono le scuole in Sicilia? Si torna tra i banchi domani 13 gennaio oppure saranno prorogate di due giorni le vacanze natalizie e la campanella tornerà a suonare lunedì 17 gennaio? Oggi è attesa una decisione al termine della riunione della task force convocata dalla Regione. Al vertice prenderanno parte l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, l'assessore alla Salute Ruggero Razza, i dirigenti dell'ufficio scolastico regionale, il rettore dell'università Kore di Enna, Gianni Puglisi, per gli atenei dell'Isola e una rappresentanza degli studenti.

Il rientro dopo le festività era fissato inizialmente per lunedì 10 gennaio. Sabato 8 gennaio, la decisione di rinviare momentaneamente di 3 giorni il riavvio delle attività didattiche. Nei giorni scorsi l'assessore Lagalla ha ipotizzato un ulteriore slittamento che potrebbe decretare il ritorno in classe per lunedì 17. Sulla decisione che verrà presa oggi oltre alla situazione epidemiologica relativa al Covid, dovrebbero avere un peso anche le parole del premier Mario Draghi che, in conferenza stampa, due giorni fa ha detto: "Inutile chiudere le scuole e tenere aperto tutto il resto".