A scuola di... sicurezza, a Palermo primo esperimento in Italia di formazione agli studenti degli istituti superiori

Si chiama "Studenti attivi in sicurezza" ed è un progetto innovativo e primo esperimento a livello nazionale per promuovere la cultura della sicurezza per migliorare la qualità di vita all’interno degli edifici scolastici. Sono gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato dall’Ufficio Scolastico regionale e l’Inail presentato lo scorso gennaio a Palermo.

Il percorso formativo di otto ore coinvolge in questa fase per la prima volta anche studentesse e studenti di istituti superiori di Palermo e che “non si esclude possa essere esteso al resto della Sicilia e d’Italia” come ha detto Giovanni Asaro, direttore regionale Inail Sicilia.

Oggi, 4 aprile, il primo di quattro incontri nella sede della direzione regionale di Inail Sicilia in viale del Fante. Si prosegue domani e ancora l’8 e il 9 aprile. Presenti i rappresentanti di Istituto eletti e destinati a ricoprire il ruolo sperimentale di Rappresentante degli studenti per la sicurezza (Rss). Studentesse e studenti di dieci Istituti superiori: IIS Duca Abruzzi – Libero Grassi, IPSSAR Paolo Borsellino, Ims Finocchiaro Aprile, licei Classici Meli, Umberto I e Garibaldi, Itet Marco Polo, Convitto nazionale Giovanni Falcone, IMS Regina Margherita e liceo Scientifico Cannizzaro.