Il preside nega la partecipazione al precetto pasquale, i genitori portano i figli in chiesa e non a scuola

Il dirigente scolastico di una scuola elementare vieta agli alunni di partecipare al precetto pasquale durante le ore scolastiche. I genitori si ribellano e al posto di portare i figli a scuola decidono di accompagnarli in chiesa. E’ successo ad Altavilla Milicia al centro della cronaca in questi mesi dopo la strage compiuta all'interno di una villetta dove sono stati uccisi una donna e due figli durante un esorcismo a cui avrebbe preso parte, oltre al marito e alla figlia, anche una coppia di fanatici religiosi.

Il preside dell'istituto comprensivo avrebbe deciso di non mandare i bambini della scuola elementare che dirige, l'istituto comprensivo Monsignor Gagliano, al santuario della Madonna delle Milicia per la tradizionale messa del precetto pasquale. Il parroco, nonostante il "no" del dirigente ha deciso di celebrare comunque la liturgia. “Prendendo atto che la scuola ha scelto di non partecipare all'annuale e tradizionale celebrazione del precetto pasquale - dicono dal santuario - il parroco e la comunità parrocchiale celebrano comunque la santa messa per la comunità scolastica".

E così questa mattina i genitori non hanno fatto entrare i figli a scuola. Disertate le lezioni, le famiglie sono andate direttamente in chiesa. "E’ la risposta di Altavilla Milicia a quanto successo a Pioltello (dove il consiglio di istituto di una scuola, con voto unanime, ha deciso di chiudere per il Ramadan ndr). E' tradizione che la settimana che precede la domenica di Pasqua - dice un genitore di un alunno - gli studenti dell'istituto comprensivo, che oltretutto è intitolato a monsignor Melchiorre Gagliano, partecipano alla messa del precetto pasquale. Quest'anno il dirigente scolastico non ha autorizzato gli insegnanti a portare, come si fa da sempre, i bambini alla funzione religiosa".

“Semplicemente è arrivata la richiesta di convocare il consiglio di istituto solo il pomeriggio del giorno 25 marzo, non c’era il tempo per poterlo convocare e conseguentemente deliberare. Senza questo provvedimenti il dirigente non ha poteri decisionali - spiega Giuseppe Polizzi, dirigente dell’istituto comprensivo Altavilla - E’ l’organo di istituto decide. Nessuna preclusione da parte mia, si tratta soltanto di una questione di tempi troppo ristretti. Sono reggente dell'Istituto Comprensivo Altavilla da due anni e non si è mai verificata una situazione simile, proprio perché ogni uscita didattica è stata programmata nei tempi giusti. Così com’è accaduto a Natale”.

