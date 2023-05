Scuola e Pnrr, l'assessore Tamajo: "Sei asili nido, tre nuove mense e riscaldamenti funzionanti"

Un incontro per discutere di nuovi asili nido, palestre scolastiche e messa in sicurezza delle scuole a Palermo. Di questo si è parlato oggi in V Commissione consiliare insieme all’assessore all'Istruzione e all’Edilizia e manutenzione scolastica, Aristide Tamajo.

"Il Pnrr prevede la realizzazione di sei asili nido e tre nuove mense, con fondi Pon, invece, verranno realizzate nuove palestre scolastiche. Inoltre, è prevista la messa in sicurezza di sette istituti scolastici. L’amministrazione comunale ha come obiettivo avere in tutte le scuole impianti di riscaldamento funzionanti, per scongiurare i problemi vissuti durante lo scorso inverno, e per questo l’assessore ha già avviato tavoli tecnici per garantirne la funzionalità da dicembre 2023. Durante la riunione si è discusso della situazione degli Asacom, per avviare i lavori al nuovo regolamento, nella speranza che sia solo transitorio, vista la volontà, a livello nazionale, della statalizzazione di questi ultimi. La scuola è la base della nostra società e stiamo lavorando per renderla più sicura ed accogliente". Lo dichiara il consigliere comunale della Dc e componente della V Commissione, Viviana Raja.

"Bambini al caldo e assistenti specialistici per tutti i bimbi speciali, su questo faremo tutto e di più. In Aula lotteremo, se sarà necessario, per trovare le risorse per garantire il funzionamento degli impianti di riscaldamento che, a dicembre 2023, dovranno essere tutti accesi ed entro pochi mesi esiteremo il nuovo regolamento per gli assistenti specialistici per garantire il diritto all’assistenza ai bambini che ne hanno necessità". Lo dichiara il consigliere comunale di Lavoriamo per Palermo e presidente della V Commissione, Salvo Alotta.