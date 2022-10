Scuola Pascoli, ristrutturazione completata dopo due anni: "Bambini in classe dalla prossima settimana"

Sono terminati i lavori di ristrutturazione della scuola elementare Giovanni Pascoli di via Nettuno, dove due anni fa il primo piano è stato chiuso a causa di un’infiltrazione di acqua che avrebbe potuto far cedere il controsoffitto. Da allora, i bambini delle sette aule coinvolte sono stati costretti ai doppi turni, per poi essere spostati in alcune aule del plesso Santocanale.

Nel mese di agosto i tecnici e le maestranze del Coime hanno terminato i lavori di rimozione del controsoffitto in mattoni, e oggi Amg ha completato l'installazione dell’impianto elettrico e delle nuove plafoniere. "Dalla prossima settimana bambine e bambini potranno tornare nelle loro classi", annuncia Aristide Tamajo, assessore comunale alla Pubblica istruzione.

"Questa amministrazione - aggiunge - ha messo al primo posto il problema dell’edilizia scolastica e continuerà a occuparsi della messa in sicurezza delle strutture della nostra città. Abbiamo già aumentato da 2 a 3 le squadre del Coime impegnate nella manutenzione delle scuole e siamo impegnati in una corsa contro il tempo per rispondere alle segnalazioni e alle richieste di aiuto da parte di dirigenti e famiglie".

"Abbiamo seguito con attenzione la vicenda della scuola Pascoli, con sopralluoghi e solleciti per accelerare l’iter burocratico - conclude Ottavio Zacco, consigliere comunale e presidente della commissione Attività produttive - Dopo due anni, finalmente, riusciamo a consegnare una scuola in sicurezza alla comunità di Partanna-Mondello".