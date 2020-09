Il rebus delle aule mancanti per la scuola in sicurezza, il Comune "sistema" i primi alunni

Nel corso di un incontro online, oggi pomeriggio si è proceduto ad assegnare alle scuole dell'ottava circoscrizione le aule prese in affitto dall'Amministrazione comunale con i fondi dello Stato. Si avvia, quindi, a conclusione un lungo percorso cominciato a luglio per individuare le 53 aule mancanti sino a due settimane fa, ridotte poi a 37 negli ultimi giorni. Nelle prossime ore si procederà alla definizione della situazione per la II e la V circoscrizione.

Prima dell’incontro, l’Ufficio scolastico regionale e l’area scuola del Comune hanno concordato i criteri per l'assegnazione degli immobili dell’Amministrazione disponibili entro 30 giorni e di quelli da prendere in locazione, decidendo di tenere conto prima di tutto della vicinanza dei locali alla scuola richiedente e di rispettare al contempo l'ordine di priorità alle scuole dell'infanzia, primarie e, infine, secondarie di primo grado.

In base a questi presupposti, questa è la ripartizione delle 46 aule disponibili in locazione in base alle manifestazioni di interesse che

hanno risposto all'avviso del Comune.

L’istituto comprensivo Piazzi-Giovanni XXIII potrà utilizzare per le sezioni mancanti di scuola dell'infanzia gli spazi proposti da privati

in via Giusti, dove ci sono tre aule capienti.

All’istituto comprensivo Garibaldi Rapisardi, in base al criterio di prossimità, vengono attribuiti i locali dell’istituto Cusmano per le 8 classi di primaria del Rapisardi. Le quattro aule mancanti all’Istituto comprensivo Gentili-Pitrè saranno ospitate nei locali delle suore Ex Gravina. Negli stessi locali troveranno spazio anche alcune classi dell'istituto comprensivo Verdi. Oltre agli immobili in locazione, sono state rese disponibili 10 aule del plesso Serpotta, riqualificate negli ultimi mesi, che per prossimità sono state assegnate alla scuola secondaria del Garibaldi.

Infine, per rispondere all'esigenza espressa e rimodulata in questi ultimi giorni dall'Istituto Politeama per le tre classi di primaria della scuola La Masa e sei della secondaria dell'Archimede viene assegnato l'immobile in affitto dell'ex Istituto Santa Lucia.

"Ringraziamo tutti per l'impegno corale e lo sforzo fatto - afferma l'assessore alla Scuola Giovanna Marano - per avere tracciato la strada che permetterà finalmente ad alcune centinaia di bambine, bambini e adolescenti di avere a disposizione le 'loro' classi e poter così

proseguire con serenità e continuità il proprio percorso scolastico".

Per il sindaco Leoluca Orlando "l'Amministrazione ha agito con il massimo del tempismo possibile in considerazione della inevitabile

necessità di garantire che i locali in affitto fossero rispondenti a criteri di sicurezza e che tutte le procedure si svolgessero nel massimo della trasparenza e legalità. Finalmente davvero si può dire che questo anno scolastico prende avvio per tutti, con l'augurio che studenti, docenti, personale amministrativo e famiglie beneficino e, allo stesso tempo, contribuiscano al suo sereno svolgimento".