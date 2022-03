VIDEO | Alla scuola Montegrappa è sbocciato un fiore: nel primo giorno di primavera inaugurata l’aula Pacis

Da oggi gli alunni della scuola Montegrappa potranno usufruire di uno spazio polifunzionale, l'aula Pacis, inaugurato all’interno di una stanza non utilizzata collocata al primo piano dell’istituto con sede in via Gustavo Roccella.

Una sala con un punto relax per aiutare i bambini più vivaci che hanno difficoltà a stare tutta la mattina in classe a trovare un po’ di pace; con una postazione pc con stampante e fotocopiatrice; un impianto stereo da destinare alla psicomotricità; un monitor che diventa tavolo da lavoro touch ma anche giochi, colori e strumenti musicali. Materiale guasto che è stato riparato ed è tornato a nuova vita o nuovo ma rimasto inutilizzato negli scatoloni per anni. Uno spazio quindi realizzato a costo zero pensato anche per i bimbi che non sono cattolici che potranno usare la stanza durante l’ora di religione in un clima di inclusione e cittadinanza attiva.

“Non abbiamo intaccato le casse, peraltro vuote, della scuola”, commenta con orgoglio il promotore del progetto Rosario Di Carlo. Presente al taglio del nastro, in rappresentanza dell’amministrazione, il vicesindaco Fabio Giambrone: “Cominciare le giornate così, con i colori, i bambini e la musica, è bellissimo. Il messaggio che mi avete trasmesso con queste bandierine della pace, è molto forte. È una narrazione della città. Palermo sta dimostrando di essere in grado di ospitare chi arriva dalla guerra. No alla guerra, sì alla pace”.

L’aula è stata benedetta da padre Sergio Ciresi: “Noi crediamo molto al contrasto alla povertà educativa. La mia presenza conferma il supporto alla comunità scolastica”.