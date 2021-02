Alunni del Galilei a lezione di sicurezza: in "cattedra" gli operatori del 112

Studenti del liceo Galileo Galilei a lezione di sicurezza da docenti d'eccezione: gli operatori del numero unico di emergenza 112. Il funzionamento del servizio - che è attivo su tutto il territorio regionale, isole minori comprese, con due centrali uniche di risposta (una a Catania e una aPalermo) - è stato uno dei temi nell’ambito della "Settimana dello studente" organizzata dal rappresentante d’istituto Giancarlo Altieri.

I ragazzi, oltre duecento, e diversi insegnanti hanno realizzato un "tour virtuale" della sede del 112. Gli studenti da casa hanno avuto modo di toccare con mano la vita all’interno della centrale e di assistere all’attività giornaliera della sala operativa palermitana. Dopo i saluti iniziali del responsabile di struttura, Nico Le Mura, e della dirigente scolastica, Chiara Di Prima, gli operatori del Nue (Catalano, Cipriano, Porretta, Altieri, Lo Monaco) hanno spiegato l’importante del ruolo che riveste la centrale nell’ambito dell’emergenza e di cosa si prova nel vivere costantemente alle prese con l’emergenza.

Per poter agevolare la comprensione sono state simulate alcune chiamate, grazie alle quali i ragazzi hanno visto come gli operatori riescano a gestire anche momenti concitati. E' stata poi illustrata l’importanza dell’applicazione (scaricabile gratuitamente dapiattaforma Android o da Apple Store) “Where Are You”, tramite la quale si può contattare il 112. Tale applicazione consente di attivare i soccorsi anche in modalità silenziosa o in chat in modo da potere essere utilizzata da disabili o da chi, trovandosi in pericolo, non può iniziare una conversazione telefonica. Proprio in questi ultimi giorni, le telefonate fatte da due bambini (5 e 10 anni) uno di Palermo, l’altro di Catania, hanno permesso di salvare due donne.