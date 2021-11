Scuola, l'istituto Riso di Isola partecipa a progetto europeo sulla "visual literacy"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo lo staff training event sulla digital literacy tenutosi a Madeira in Portogallo dal 19 al 24 settembre, i docenti dell’istituto comprensivo Francesco Riso di Isola delle Femmine hanno partecipato alle LTTA organizzate in Croazia dal 24 al 29 ottobre "Internet? Chance or threat?". Iniziativa con particolare riferimento alla visual literacy cioè la capacità di trarre informazioni dalle immagini sapendone analizzare ed interpretare contenuti. Ogni immagine ha una forma, un colore, un simbolo, un oggetto, un messaggio, spesso di grande impatto sociale. La capacità decodificare un messaggio "visuale" dove la viene coinvolta apparentemente solo “la vista”si mostra invece mezzo utile per lo sviluppo di capacità critico, analitiche interpretative.

La visual literacy non è nuova nel suo concetto, ma mai come ora viene legata al mondo virtuale. La velocità di comunicazione, molto spesso basata solo su immagini ( basti pensare alle emoticon ), spinge ad un’osservazione più attenta del fenomeno e alla necessità di integrare nella didattica qualche momento di riflessione sull’argomento. Il progetto promuove e spinge in tal senso, cioè a un uso consapevole e dei social e del web in genere e quindi ad analizzarne tutti gli aspetti. Le attività organizzate dalla scuola ospitante OŠ Majstora Radovana di Trogir hanno coinvolto alunni dei paesi partner provenienti da Grecia, Polonia Turchia, Portogallo, i quali si sono cimentati inoltre in laboratori creativi. Interessante la presentazione in video delle scuole partecipanti, organizzata dagli alunni stessi, nelle quali è stato possibile vedere realtà diverse culturali.

Le docenti Paola Pedone, Fiorella Chiaro e Liliana Bennici hanno partecipato a workshop e seminari su come la visual literacy, ed in generale la digital literacy, possa essere integrata in abito curriculare in tutti gli ambiti di scuola. Il confronto, tenuto in lingua inglese rientrava nello scambio delle buone pratiche e nei processi di collaborazione che i progetti Erasmus stessi prevedono. Le prossime attività si terranno dal 13 al 18 marzo 2022 presso la scuola Francesco Riso di Isola delle Femmine. Alunni e docenti sono già pronti per accogliere calorosamente i prossimi "cittadini europei”.