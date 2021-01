Scuola dell'infanzia, prorogati i termini per presentare le domande d'iscrizione

La decisione è stata presa dall’assessorato alla Scuola per dare il tempo agli utenti di acquisire l'eventuale documentazione che va allegata alle istanze e in considerazione all'attuale emergenza epidemiologica

C'è ancora tempo per presentare le domande di iscrizione/trasferimento/riconferma alla scuola dell'infanzia comunale e alle strutture per la prima infanzia per l'anno scolastico 2021/2022. Il termine, inizialmente previsto per il 25 gennaio, è stato prorogato al 15 febbraio. La decisione è stata presa dall’assessorato alla Scuola per dare il tempo agli utenti di acquisire l'eventuale documentazione da allegare alle istanze e in considerazione all'attuale emergenza epidemiologica.

"Per qualsiasi problema legato alla compilazione delle domande, dopo aver fissato un appuntamento telefonico, gli utenti potranno - fanno sapere dal Comune - rivolgersi ai seguenti sportelli: sede Area della Scuola, via Notarbartolo, 21/a, per concordare appuntamento contattare il numero telefonico 091/7404371 - 4341 dalle 08.30 alle 13 dal lunedì al venerdì. L’utenza dal 01 febbraio verrà ricevuta nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 18; sede scuola comunale Oberdan, via Paratore.13, per concordare appuntamento contattare il numero telefonico 091/6470882 dalle 08.30 alle 13 dal lunedì al venerdì. L’utenza dal primo febbraio verrà ricevuta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì, dalle 15 alle 17.30; sede scuola comunale infanzia Germania, via Germania 8, per concordare appuntamento contattare il numero telefonico 091/7404374 dalle 08.30 alle 13 dal lunedì al venerdì. L‘utenza dal 01 febbraio 2021 verrà ricevuta nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12.30, e il mercoledì dalle 15 alle 17.30".