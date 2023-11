Infiltrazioni e crepe alla scuola Borgo Ulivia, al via i lavori: ma 100 bimbi restano a casa

Al via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del plesso Borgo Ulivia dell'istituto comprensivo Pirandello-Borgo Ulivia. Ma rimangono senza scuola - e non si sa ancora per quanto tempo - circa 100 bambini delle cinque classi delle sezioni dell'infanzia a casa dallo scorso 9 novembre dopo che la dirigente Donatella Angela Dell'Oglio ha disposto la chiusura dei locali per motivi di sicurezza. Dalle foto inviate da genitori a PalermoToday la scorsa settimana sono ben visibili infiltrazioni e una crepa in un pilastro. Adesso inizieranno le opere per rimettere a posto le aule, ma non si sa quanto dureranno.

"Nei giorni scorsi - spiega Domenico Bonanno, capogruppo della Dc in Consiglio comunale - ho raccolto le lamentele dei genitori, preoccupati per la chiusura del plesso, per la sicurezza dei loro figli ma anche per il prosieguo dell’anno scolastico. Mi sono attivato immediatamente con gli uffici per accelerare i tempi dell’intervento che oggi è finalmente partito. Voglio tranquillizzare i genitori, i docenti e il personale scolastico garantendo loro che manterrò alta l’attenzione sul problema, con l’obiettivo di arrivare rapidamente alla sua definitiva risoluzione".

I lavori al plesso Borgo Ulivia

L'assessore comunale all'Edilizia scolastica Aristide Tamajo garantisce che "l'impresa incaricata ha già eseguito altri lavori ed è stata molto celere, spero che anche in questo caso le opere vengano completate in tempi rapidi", anche se lo stesso Tamajo ammette che la situazione presentatasi al plesso Borgo Ulivia, a livello strutturale, "non è delle migliori anche perché da tempo non venivano effettuate manutenzioni". L'azienda comunque "provvederà a rimettere in sesto non solo le aule della scuola dell'infanzia ma anche quelle della primaria inagibili da anni".

Verso la riapertura della scuola media Pirandello

E da anni è chiusa anche la scuola media Pirandello di via dell'Usignolo. Su questo plesso, Tamajo annuncia che "sono stati sistemati tutti gli impianti e a breve potrà essere riaperta". L'istituto comprensivo così potrà ritornare ad avere spazi per gli alunni. "Sarà poi la preside - conclude l'assessore - a distribuire gli studenti, in base alle urgenze dell'istituto". Contattando la scuola, non è stato possibile però parlare con la dirigente per sapere quali decisioni saranno prese e quando i 100 bimbi, a casa ormai da una settimana, potranno tornare in classe.