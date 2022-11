Come sta la scuola Giotto-Cipolla? Ecco i consiglieri: "Infiltrazioni e aule inutilizzabili"

Alberi non potati, infiltrazioni, aule inutilizzabili. Una scuola relativamente nuova è già vecchia. Si tratta della Giotto-Cipolla dove oggi la quinta commissione consiliare, composta dal presidente Salvo Alotta, Viviana Raja, Natale Puma e Valentina Chinnici, ha effettuato un sopralluogo.

"Le innumerevoli criticità della scuola, che da anni richiede piccoli grandi interventi, non possono restare irrisolte. Grossi arbusti che necessitano un intervento di potatura, infiltrazioni e aule inutilizzabili, classi create con plexiglass in aree comuni. La preside ha molto a cuore la vita di questo istituto che, per anni, è stato il fiore all’occhiello del quartiere, noi faremo il possibile per riqualificare l’istituto”, dichiara Raja. “Le scuole e i comuni si trovano nella situazione paradossale di ricevere fondi Pnrr per allestire ambienti di apprendimento innovativi e digitali, ma di non disporre di fondi immediati per interventi di edilizia scolastica fondamentali per garantire il diritto allo studio. È una anomalia che il governo deve attenzionare e risolvere con urgenza", aggiunge Chinnici. "Abbiamo inaugurato una nuova stagione, basata su ascolto e vicinanza alle scuole garantendo ai presidi di stare al loro fianco. L’incontro di oggi è inserito in quel contesto", afferma Alotta.