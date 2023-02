"Aule gelide, ora basta": studenti bloccano gli ingressi dell’istituto Pietro Piazza

Denunciano di trascorrere tante ore in aule gelide e adesso hanno deciso di protestare bloccando gli ingressi del loro istituto professionale. Sono i ragazzi del Pietro Piazza. Questa mattina gli studenti non sono entrati in classe e sono rimasti davanti alla scuola, in corso dei Mille, per pretestate contro il mancato funzionamento dei riscaldamenti.

“Non siamo studenti di serie B” si legge in un enorme striscione. Cori, fumogeni e megafonaggio per attirare l’attenzione del dirigente scolastico e della città metropolitana, che ha la competenza sull’edilizia scolastica e sulla manutenzione dell’impianto.

"Protestiamo per i nostri diritti - spiega Pietro Barbalà, rappresentante d’istituto - perché non possiamo continuare a fare lezioni in aule gelide, in cui non c’è la temperatura minima per studiare. La caldaia è rotta: pretendiamo che si intervenga immediatamente per risolvere il problema o ci rifiutiamo di entrare in classe a oltranza".

Quello della mancanza di riscaldamenti è un problema annoso che coinvolge troppe scuole in città, elementari, medie e superiori. Le proteste montano ormai da giorni, soprattutto dopo il caso di ipotermia che ha coinvolto una bambina di 10 anni. Qualche giorno fa anche al Majorana e al Marco Polo gli studenti avevano mostrano malumore con blocchi didattici e assemblee straordinarie.

"La nostra scuola è fatiscente - continua Umberto Dolce, rappresentante di consulta -, abbiamo troppe carenze. Mancano persino le derrate alimentari per poter svolgere la pratica all’interno della scuola. Come è possibile che ciò avvenga in un istituto alberghiero? Se non ci ascoltano, saremo noi a farci sentire e urlare più forte". Secondo l’ultimo aggiornamento pare che il pezzo per riparare la caldaia sia in arrivo oggi. Al momento, però, nessuna certezza e gli studenti continuano a rimanere davanti gli ingressi.