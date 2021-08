Scuola Franchetti, Terrani (centro studi Basile): "Locali alternativi vanno trovati nella seconda circoscrizione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il trasferimento della scuola Franchetti presso l’istituto Pirandello, a Bonagia, per consentire i lavori di ristrutturazione della durata di due anni crea notevoli disagi sia agli studenti sia ai genitori e per questo motivo non è la soluzione idonea". A dirlo è Pasquale Terrani, presidente del centro studi "Ernesto Basile", che già lo scorso 3 agosto ha proposto nel corso di un incontro al quale ha partecipato tra gli altri anche l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla di "individuare 10-12 aule in locali che ricadono all'interno della seconda circoscrizione".

"L'assessore - riferisce Terrani - ha condiviso il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale e di quello provinciale per verificare la possibilità di reperire aule nelle più vicine alla Franchetti: ovvero gli istituti Sauro, Cavallari, Maneri, Don Milani, Amari, Cesario, Danilo Dolci, ecc... Ciò consettirebbe di organizzare turni alterni mattina e pomeriggio. Tale ipotesi potrebbe essere una soluzione condivisa. Un’altra proposta che ho avanzato è quella di istituire un’istituto comprensivo Franchetti-N. Sauro, scuole che distano 500 metri. La proposta è stata accolta, inviandola agli organi competenti, con l’impegno che per l’anno scolastico ‪2022-2023‬ diventeranno un unico istituto".

"La questione della scuola Franchetti investe altri aspetti: dai fondi aggiuntivi previsti in finanziaria dal governo nazionale per l’edilizia scolastica e il reperimento di aule scolastiche, che sono a disposizione dei Comuni, fino alla dispersione scolastica. Fenoomeno quest'ultimo - conclude Terrani - che nella seconda circoscrizione ha prercentuali elevate e va affrontato con percorsi di istruzione mirata al raggiungimento di specifici obiettivi".