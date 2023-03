Lavori a rilento alla scuola Franchetti, appello per la riapertura: "Disagi per 27 classi ospiti in altri plessi"

"Abbiamo avuto rassicurazioni dall’azienda che i lavori proseguiranno in maniera spedita". Così il vice presidente della seconda circoscrizione Giacomo Viscuso al termine di un sopralluogo che si è svolto stamattina nel cantiere per i lavori di ristrutturazione della scuola Raimondo Franchetti. Le opere avevano subito dei rallentamenti e il timore era che potessero arenarsi.

Erano presenti oggi l'assessore alla Pubblica istruzione Aristide Tamajo, i consiglieri della seconda Circoscrizione Alessandro Gandolfo, Giuseppe Piazzese, il consigliere comunale Pasquale Terrani.

"Continuiamo a ricevere sollecitazioni da parte delle famiglie - dice il consigliere Gandolfo - che vogliono tornare a poter fruire di quello che per anni è stato un fiore all’occhiello del quartiere". L’apertura parziale del cantiere risale ai primi mesi del 2021 e una parte consistente delle opere, ovvero le rampe di scale laterali in cemento armato, è già stata realizzata. "Continueremo a vigilare - conclude il consigliere Piazzese - affinché nel più breve tempo possibile, possa essere restituito alla collettività quello che riteniamo essere un presidio di legalità".

Il consigliere Terrani ha sottolineato "la necessità di restituire al più presto la struttura scolastica al territorio in quanto attualmente le 27 classi sono ospiti in altre strutture scolastiche, con disagi notevoli sia per i ragazzi, famiglie e docenti".