Scuola Franchetti, lavori fermi da maggio: "Il cantiere nel mirino di ladri e vandali"

Fino alla scorsa primavera i lavori andavano a rilento, poi si sono fermati. Adesso alla scuola media Franchetti di viale Amedeo D'Aosta, a Romagnolo, il cantiere è totalmente abbandonato e preso di mira da ladri e vandali. La ristrutturazione, partita ad aprile 2022, doveva essere completata in 18 mesi. Ma il termine è scaduto a ottobre scorso e c'è ancora molto da fare per restituire ai ragazzi e alle famiglie un istituto, che è storicamente un punto di riferimento del quartiere.

Fabrizio Mazzamuto vive a Romagnolo e ha due figli. Uno ha frequentato la Franchetti, l'altro è iscritto in seconda media. "Ma non ha mai potuto vedere la 'sua' scuola se non nello stato di abbandono in cui si trova attualmente", scrive Mazzamuto in un messaggio inviato a PalermoToday. Gli studenti della Franchetti per il momento sono divisi fra la Nazario Sauro, che si trova anch'essa in viale Amedeo D'Aosta, e il plesso di via Maione da Bari, a Brancaccio. "A marzo scorso - continua Mazzamuto - c'è stato un sopralluogo al quale ha partecipato anche l'assessore all'Istruzione e all'Edilizia scolastica Artistide Tamajo, ma dal successivo mese di maggio non si è visto più nessuno lavorare all'interno del cantiere".

Lo stop ai lavori è dovuto a "problemi economici e finanziari dell'azienda incaricata", spiega l'assessore Tamajo. L'amministrazione, però, sta provando a far ripartire le opere, affidandole a un'altra ditta. "Abbiamo autorizzato il 30% del subappalto, la determina è in ragioneria al Comune, la stiamo sollecitando, in modo tale che la nuova impresa possa riprendere i lavori, soprattutto sugli impianti", continua Tamajo. "E' l'inizio di un procedimento a tappe, speriamo di aver imboccato la strada giusta per restituire al territorio una scuola d'eccellenza", conclude l'assessore.