Scuola Franchetti, consegnati i lavori ma è allarme doppi turni anche per l'anno prossimo

E' stato ufficialmente consegnato il cantiere alla ditta che si occuperà dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola media Raimondo Franchetti. A darne notizia è Lucia Bonaffino, responsabile Scuola del Pd di Palermo e provincia, che lancia l'allarme per rischio doppi turni anche per il prossimo anno scolastico. "Valutiamo favorevolmente la consegna dei lavori per la manutenzione straordinaria dell’edificio della scuola Franchetti, ma al contempo esprimo preoccupazione perché i lavori dureranno ben 548 giorni (18 mesi)",

"E' urgente intervenire per trovare risposte alle domande di genitori e insegnanti. Dove si svolgeranno le attività didattiche l'anno prossimo? Verranno confermati i contratti di affitto già stipulati e l'ospitalità presso altri istituti?". Per permettere l'organizzazione del cantiere, da novembre le classi dell'istituto sono state trasferite tra il plesso di viale dei Picciotti della scuola Nazario Sauro e quello in via Maione da Bari. A fine febbraio, inoltre, per garantire le lezioni in presenza a tutti gli alunni sono scattati i doppi turni. Scelta obbligata ma che ha moltiplicato i disagi per gli studenti.

Una soluzione imminente, richiesta da Lucia Bonaffino insieme alla dirigente scolastica e ai genitori, è l'uso dei moduli prefabbricati così da scongiurare i doppi turni. "La Regione sta dando seguito alla richiesta di prefabbricati inviata da ben 212 genitori e dalla dirigente scolastica?", chiede la responsabile Scuola del Pd di Palermo. "Occorre il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni preposte - conclude Bonaffino - perché venga garantito il diritto allo studio ai ragazzi della Franchetti e sia scongiurato il rischio di prosecuzione dei doppi turni per il prossimo anno scolastico. Tre mesi sono già difficili da gestire, un anno intero è decisamente improponibile".