Scuola, stanziati fondi per innovazione in 49 Comuni del Palermitano sotto i 5 mila abitanti

Gli istituti scolastici potranno pianificare interventi dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica. Alaimo (M5S): "Non bisogna lasciare nessuno indietro, soprattutto dove si è costretti a studiare in ambienti vetusti"

Sono 49 i Comuni con meno di 5 mila abitanti che in provincia di Palermo portanno accedere ad ua quota di un finanziamento da 40 milioni di euro per rendere le scuole più innovative.

Con i fondi stanziati dal governo nazionale, i vari istituti scolastici presenti nei Comuni potranno pianificare interventi dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.

"Non bisogna lasciare nessuno indietro - dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle alla Camera, Roberta Alaimo - soprattutto nei piccoli comuni dove da sempre si registrano difficoltà, per esempio, per gli studenti costretti a studiare in scuole vetuste". Questi i Comuni che beneficieranno delle somme: Cerda, Prizzi, Bisacquino, Torretta, Bolognetta, Collesano, Caltavuturo, Lascari, Ciminna, Alia, Valledolmo, Villafrati, Castellana Sicula, Petralia Soprana, Montemaggiore Belsito, Polizzi Generosa, Camporeale, Trappeto, Castronovo di Sicilia, Pollina, Mezzojuso, Chiusa Sclafani, Sciara, Vicari, Petralia Sottana, Giardinello, Roccapalumba, Palazzo Adriano, Baucina, Alimena, Ventimiglia di Sicilia, Geraci Siculo, Giuliana, Contessa Entellina, San Mauro Castelverde, Roccamena, Isnello, Ustica, Bompietro, Campofiorito, Aliminusa, Godrano, Cefalà Diana, Santa Cristina Gela, Blufi, Gratteri, Scillato, Campofelice di Fitalia e Sclafani Bagni.