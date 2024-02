Zen, corsi fantasma e cibo sottratto agli alunni della scuola Falcone: l'ex preside chiede il patteggiamento

"Mi porto tutto a casa", lo diceva senza tanti giri l'ex preside dell'istituto comprensivo Giovanni Falcone dello Zen, parlando del cibo destinato in realtà alla mensa degli alunni. E Daniela Lo Verde non si sarebbe appropriata soltanto delle scorte alimentari - anche alla vigilia del Festino e di una vacanza a San Vito Lo Capo), ma pure di strumenti tecnologici destinati ai ragazzi. Adesso ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con la Procura europea che ne aveva ottenuto l'arresto per corruzione e peculato lo scorso 21 aprile.

Stessa strada hanno scelto con i pm Amelia Luise e Gery Ferrara gli atri due imputati, il vice di Lo Verde, Daniele Agosta e Alessandra Conigliaro, che avrebbe fornito alla scuola proprio i dispositivi tecnologici. Il gup deciderà se accogliere o meno la richiesta alla fine del mese.

L'inchiesta aveva svelato una modalità di gestione scandalosa della scuola, presidio (non solo simbolico) di legalità in uno dei quartieri più difficili della città: i corsi finanziati con i fondi dell'Unione europea sarebbero stati realizzati soltanto sulla carta. Secondo gli inquirenti, infatti, gli alunni non avrebbero partecipato alle lezioni, ma quando l'ex preside aveva appreso di essere finita sotto inchiesta (con un avviso di proroga delle indagini), avrebbe cercato di rimediare al pasticcio recuperando le firme degli assenti (che sarebbero state falsificate da altri docenti), offrendo agli studenti pasta al forno e rosticceria pur di farli venire a scuola.

Lo Verde aveva deciso di non rispondere in prima battuta ai magistrati, ma successivamente ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di essere finita "in un vortice" e non trovare alcuna "giustificazione" ai suoi comportamenti, con i quali "ho tradito me stessa, la mia famiglia e i valori che mi sono stati trasmessi".