VIDEO | La scuola Falcone diventa hub, la lezione dello Zen ai no vax: "Vaccinatevi, solo così ne usciremo"

Per molti è la terza dose, per alcuni la prima. Oltre 350 i prenotati, tra grandi e piccini, che hanno approfittato dell'iniziativa lanciata per la terza volta nell'istituto di via Pensabene. Qualcuno non nega di farlo perché "costretto" da motivi di lavoro. La preside: "I miei alunni sembrano quelli di un college inglese: hanno tutti la mascherina"