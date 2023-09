"Scuola e diritti basilari negati ancora una volta agli studenti disabili"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Primi giorni di scuola, suona la campanella e bimbi e ragazzi sono li sulla soglia tutti pronti ad entrare .. ops tutti ? Non proprio tutti, gran parte degli studenti disabili sono rimasti a casa, quelli che per le loro esigenze particolari hanno bisogno degli assistenti igienico specializzati, quelli più fragili di cui le istituzioni, dalla Regione Siciliana al governo nazionale, si riempiono la bocca ma ipocritamente parlando dei loro diritti, di inclusione , di integrazione a cui puntualmente però negano il diritto allo studio ! La scuola che insegna , la scuola che educa , la scuola che forma , la scuola che fa crescere , maturare , la scuola che è inclusione , integrazione , un diritto sacro santo sancito dalla costituzione, straparla il governo con il ministro Valditara, ma che anche quest’anno si è annullato per tanti studenti disabili a Palermo e in Sicilia, l' art 34 infatti recita infatti che la SCUOLA È APERTA A TUTTI… E no !

Non è proprio così! Perché per l’ immobilità delle istituzioni, dal Presidente della Regione all’Assessorato regionale delle politiche sociali con l’Albano che dice “di avere fatto la sua parte” ma non ha trasferito che miserie risorse che garantiscono, se il servizio partirà, solo meno di un mese di scuola e solo perché noi Assistenti con diversi genitori lottiamo da anni contro le discriminazioni, ormai gli studenti disabili non sono persone ma esistono solo se hanno la certificazione UVM o non hanno la UVM, tutto questo solo per tagliare e deviare risorse dal servizi pubblici al privato, ai privilegi ecce cc, per l’immobilismo di tutti i componenti dell' assemblea regionale , tutti nessuno escluso ,perché tutti sono colpevoli , per poi finire agli enti locali La SCUOLA NON È APERTA A TUTTI! Un servizio così delicato e importante, l’igienico personale specializzato (come anche autonomia e comunicazione e trasporto ), deve essere erogato sin dal primo giorno con le figure professionali previste, e non scaricato sui Collaboratori Scolastici che non hanno la specializzazione e non gli compete peraltro dal CCNL se non in termini di assistenza di base di tipo non specialistico! Dalla Città Metropolitana di Lagalla dicono che bisogna aspettare e che a giorni probabilmente partirà, ( lo vedremo ) e se partirà sarà solo per un mese o anche meno perché i soldi non ci sono ,nel frattempo però il danno agli studenti, alle famiglie e agli operatori ancora una volta è stato fatto , ma poi aspettare cosa? E nel frattempo i soldi "risparmiati" dove a finire? Visto che dobbiamo assistere alla vergogna di aumenti di compensi già d'oro di fronte alle difficoltà economiche e sociali che oggi si vivono in tempi di crisi e di guerra… Il tutto mentre dal Comune annunciano con soddisfazione uno nuovo scempio sociale: il ritiro dalle scuole di tutti gli Assistenti igienico personale specializzati entro un triennio per andare a coprire i buchi di organico dell’Amministrazione … Lagalla che ha stilato la legge 10/2019 sul diritto allo studio quando era Assessore nel governo Musumeci si è di fatto rimangiato la legge da lui promossa. Di certo noi non aspetteremo un bel niente , mobilitazione subito !!!! VERGOGNA.

Giorgia Geraci Assistente igienico-personale specializzato Palermo