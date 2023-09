Servizio igienico-personale per studenti con disabilità: sì al rientro di 240 collaboratori scolastici

L'amministrazione comunale ha raggiunto un accordo con l’Ufficio scolastico regionale in merito ai circa trecento collaboratori scolastici impiegati all’interno degli istituti statali per garantire il servizio igienico-personale agli studenti e alle studentesse con disabilità. Dal 2020 la normativa prevede che il servizio rientri tra le competenze dello Stato e non dell’Amministrazione comunale. Nel corso degli ultimi tre anni, tuttavia, il Comune di Palermo ha supportato le scuole statali sia per non abbandonare da un giorno all’altro le famiglie e i bambini, sia per permettere al Ministero di organizzare per tempo il reclutamento e/o la formazione del personale ATA.

"All’indomani dall’insediamento della Giunta, abbiamo intavolato un serrato confronto con i vertici dell’Ufficio scolastico regionale, anche su richiesta formale di tutti i sindacati», dichiara Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo. «Negli scorsi mesi abbiamo già richiamato quaranta collaboratori, inviati a svolgere le proprie mansioni all’interno delle scuole dell’infanzia comunali, e 20 verranno richiamati entro la fine di questo mese. I restanti 220 lavoratori rientreranno a far parte dell’organico del Comune entro il 30 giugno 2025 (100 a giugno 2024 e 120 a giugno 2025). Sono molto soddisfatto di questo risultato, che ha registrato il parere favorevole delle organizzazioni sindacali e che consentirà al Comune di riappropriarsi del suo personale, non trascurando di tutelare la continuità del servizio".

Il Settore Risorse umane si occuperà di valutare le esigenze del Comune per organizzare tutti i trasferimenti e per mettere in campo i percorsi di formazione/riqualificazione per i dipendenti.

I sindacati: "Bene il rientro al comune di Palermo di 240 lavoratori"

“Grazie all’accordo stipulato con il comune di Palermo, e in particolare con l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo, 240 collaboratori scolastici, per anni impiegati nelle scuole statali, torneranno in servizio al Comune. Un risultato importante che consente di rinforzare la macchina amministrativa e garantire più servizi alla città”. Lo dicono Saverio Cipriani e Antonella Minasola (Cgil), Roberto Benigno e Marcello Terzo (Cisl), Ilioneo Martinez e Silvia Testa (Uil), Nicolò Scaglione e Salvatore Marte (Csa-Cisal). “Da anni questi collaboratori dovevano rientrare – continuano i sindacalisti – e ora è stata definita anche una road map: 20 lo faranno subito venendo impiegati nell’area della Scuola, 100 entro giugno 2024 e gli ultimi 120 entro giugno 2025 e potranno rafforzare i settori più carenti grazie a percorsi di riqualificazione dedicati”.