Scuola, gli istituti sede di seggio elettorale potranno rinviare l'inizio delle lezioni al 24 settembre

Le scuole sede di seggio elettorale potranno posticipare l'inizio delle lezioni al 24 settembre. Lo prevede il secondo decreto dell'assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, sul calendario scolastico.

"Le istituzioni scolastiche, che saranno utilizzate quali sedi della prossima consultazione referendaria del 20 e 21 settembre - ha scritto Lagalla - hanno facoltà di determinare l’inizio delle lezioni a far data dal 24 settembre 2020". In Sicilia, l’avvio delle lezioni è previsto per lunedì 14 settembre, per concludersi martedì 8 giugno dopo almeno 200 giorni di attività didattiche. Solo a Palermo, i plessi scolastici sede di seggio elettorale sono 128.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Frattanto, ritardi e incertezze aleggiano sull'avvio della scuola: nell'Isola, così come nel resto d'Italia. Malgrado le rassicurazioni del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, non si sa quando arriveranno i banchi monoposto né dove individuare i locali necessari per far fronte alla riduzione degli alunni per classe. Tra i nodi da sciogliere c'è anche il protocollo unico per la gestione di eventuali casi di Covid all'interno delle scuole. Contrarie all'obbligo della mascherina in classe la maggior parte delle Regioni. Un'altra grana per il governo, che sta lavorando alle linee guida per la riapertura delle scuole.