Scuola De Gasperi, umidità sul soffitto di un'aula: i bambini fanno lezione in biblioteca

Da due settimane i bambini che frequentano una quarta elementare della scuola De Gasperi fanno lezione in biblioteca. La preside Tiziana Cannavò li ha spostati in via precauzionale dalla loro aula, che si trova al secondo piano, al primo. Nel soffitto della classe (come si può vedere dalla foto) ci sono delle macchie d'umidità causate dalle infiltrazioni d'acqua, ma la sicurezza dei bambini non sarebbe a rischio.

"Una mamma preoccupata - raccontano a PalermoToday alcuni genitori - ha chiamato i vigili del fuoco che hanno fatto un sopralluogo all'interno dell'istituto e dalla loro relazione emergerebbe l'assenza di problemi strutturali". Il condizionale è d'obbligo perchè nonostante i genitori dei piccoli alunni abbiamo più volte chiesto alla dirigenza scolastica di poter leggere il report, non hanno ancora potuto farlo. "Abbiamo mandato una mail il 10 novembre e una pec il 16, ma non abbiamo avuto alcuna risposta. Noi - proseguono - non mettiamo in dubbio la relazione dei vigili, ma ci chiediamo come mai se va tutto bene i bimbi sono stati trasferiti in altri locali". I genitori sono preoccupati anche per la presenza di polvere nella sala lettura che potrebbe provare problemi a chi soffre di allergie.

Sull'argomento non c'è nessuna comunicazione ufficiale. "La preside non ha firmato nessuna circolare e - denunciano le famiglie - non ci ha informato del trasloco. Abbiamo saputo l'accaduto dai nostri figli. Sono stati loro a raccontarci delle infiltrazioni prima e delle lezioni in biblioteca poi".

PalermoToday ha provato più volte a contattare la scuola per avere una replica dalla dirigente scolastica, ma senza successo.