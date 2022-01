La scuola De Amicis nel mirino dei ladri, nuovo raid nella notte

Nuovo tentativo di furto alla De Amicis. Il plesso scolastico di via Rosso di San Secondo, nel quartiere Noce, è stato preso di nuovo di mira, per la terza volta in quindici giorni. Nei due precedenti raid, i ladri hanno portato via prima tre computer e poi un quarto Pc. I ladri sono tornati nuovamente ma nell'ultima incursione notturna sembra non sia stato rubato nulla di valore.

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla preside Giovanna Genco e a tutta la comunità scolastica della direzione didattica De Amicis per l'ennesimo tentativo di furto perpetrato ai danni dell'istituzione scolastica – dichiara il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino - Chiediamo alle istituzioni di tutelare e proteggere la scuola da questi vili attacchi ai quali non bisogna mai abituarsi, la scuola è di tutti e va difesa. Parteciperemo come Flc Cgil a ogni iniziativa a sostegno della scuola, che ci proponiamo anche noi di organizzare”.