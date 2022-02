Alla scuola De Amicis nove bimbi disabili sono ancora senza assistente all'autonomia

Nonostante la scuola sia iniziata circa sei mesi fa, a Palermo sono tanti i bambini disabili ancora senza l'assistente all'autonomia e alla comunicazione. Tra loro c'è una piccola di 5 anni che frequenta la materna De Amicis, in via Nazaro Sauro, alla Noce. Avrebbe diritto ad essere affiancata da questa figura per nove ore a settimana e invece attualmente con lei in classe c'è soltato l'insegnante di sostegno. "E' assurdo - dichiara il papà a PalermoToday - che a Palermo non si riescano a trovare assistenti, si tratta di figure importantissime per i bambini autistici, come mia figlia, che hanno proprio difficoltà ad essere autonomi e a comunicare".

Su 27 alunni, tra scuola materna ed elementare, sono nove i posti ancora scoperti, alla De Amicis, un terzo. "Si tratta di una situazione anomala e difficile - commenta la dirigente scolastica Giovanna Genco - ma non voluta da nessuno. Il Comune ha provato a risolverla facendo anche un bando straordinario ma molti assistenti rinunciano all'incarico". Il riferimento è all'avviso pubblicato lo scorso novembre per reclutare 422 figure specializzate, conferire gli incarichi rimasti scoperti dall’esaurimento della graduatoria e garantire il servizio agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado statali. Una missione ancora non portata a termine, nonostante da allora siano trascorsi circa due mesi.

"Non capisco - afferma il papà della bimba - come si possa arrivare a situazioni come queste. I bandi dovrebbero essere fatti per tempo per cercare di evitarle". Secondo il papà inoltre il Comune dovrebbe dare priorità ai bimbi più gravi, che hanno diritto a più ore. In realtà però l'Amministrazione non è nella condizione di farlo perchè sono gli assitenti a scegliere l'istituto a cui essere assegnati, quanti casi seguire e quante ore fare. "Di solito - spiega la dirigente scolastica - scelgono i casi più gravi per fare più ore, ma tra i fattori che, alle volte, li porta a rinunciare c'è il tempo prolungato. Nella nostra scuola elementare lo facciamo e lì abbiamo una situazione più grave, rispetto a quella della materna: sono più numerosi i casi di bimbi senza assistenti".

Il papà però non si arrende. Ha scritto anche al sindaco Orlando per cercare di sboccare la situazione e dare a sua figlia l'assistenza che merita. La risposta del primo cittadino: "Grato per la segnalazione sollecito le istituzioni informate e competenti, oltre all’assessore alla Scuola Giovanna Marano".