VIDEO | Liceali con libri e computer per la dad davanti all'Ars: "Studiamo qui, a scuola e sui bus abbiamo paura"

"Resto sorpreso - commenta l'assessore Lagalla - per la protesta. Proprio in questi giorni sto visitando alcuni istituti superiori per verificare eventuali criticità legate alla ripresa delle lezioni in presenza al 50%, ma non ho riscontrato problemi particolari. In ogni caso, sarà mia cura incontrare questi ragazzi e programmerò una visita anche al liceo Regina Margherita".

L’esponente del governo Musumeci, durante questa settimana, ha incontrato dirigenti scolastici, insegnanti, rappresentanti degli studenti e dei genitori nei consigli d’istituto, proprio per verificare l’organizzazione delle attività dopo il ritorno in aula nelle scuole superiori, e continuerà a visitare gli istituti di varie province anche la prossima settimana. "Durante i colloqui fatti, non mi è stata rappresentata alcuna particolare criticità legata ai trasporti o allo svolgimento della didattica mista, neppure deficit legati a difficoltà di connessione – aggiunge l’assessore – Laddove venissero segnalate carenze, saremo pronti a intervenire".