Scuola, da mercoledi 1 dicembre i congressi della Cisl

Prendono il via, da mercoledì 1° dicembre per concludersi il prossimo 19 gennaio, i congressi della Cisl Scuola in tutto il territorio siciliano. L’ultimo appuntamento sarà quello regionale della Cisl Scuola Sicilia e si svolgerà a Palermo presso l’NH hotel a gennaio, mentre da mercoledì partono quelli provinciali, il primo a Catania, il 2 dicembre Cisl Scuola Messina, il 13 Cisl Scuola Palermo Trapani , il 15 appuntamento con il congresso territoriale di Agrigento Caltanissetta Enna e infine Ragusa e Siracusa il 16 dicembre.

"Il futuro della scuola nel nostro territorio sarà il tema al centro di tutta la nostra fase congressuale – spiega la segretaria generale Cisl Scuola Sicilia Francesca Bellia -. Dall’occasione da non perdere dei fondi del PNRR, nell'ambito delle politiche riguardanti istruzione e ricerca, allo sguardo rivolto al rinnovo del contratto ma più in generale alle scelte di investimento ritenute necessarie nei prossimi anni e a cui è legata, fra l'altro, la concreta attuazione del ‘Patto per la Scuola al centro del Paese’. In Sicilia poi, bisogna valorizzare il ruolo educativo delle nostre istituzioni scolastiche che può essere svolto al meglio anche pensando al potenziamento strutturale degli istituti che incide fortemente sulla qualità delle attività didattiche. Stesso discorso – conclude Bellia – sul fronte del personale, la stabilizzazione di quello precario e l'assunzione di un maggior numero di Ata e docenti, deve essere uno degli obiettivi strategici per i prossimi anni”, conclude Bellia.