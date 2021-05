Dal teatro allo sport: Comune finanzia progetti estivi nelle scuole coi fondi del cinque per mille

Saranno circa 500 i bambini coinvolti in attività socio-educative, canottaggio, laboratori ludici e teatrali. La soddisfazione dell'assessore Marano: "Riavviamo un percorso temporaneamente sospeso a causa della pandemia, sarà un modo per ricucire le relazioni sociali e aiutare i più deboli"

Grazie ai fondi del cinque per mille, il Comune finanzia una serie di progetti estivi rivolti ad oltre 500 bambini delle scuole dell'Infanzia, Elementari e Medie: dalle attività socio-educative al teatro, passando per canottaggio e laboratori ludici.

"Nel 2021, finalmente, possiamo riavviare un percorso temporaneamente sospeso a causa della pandemia - afferma l’assessore alla Scuola Giovanna Marano - utilizzando i fondi che i cittadini hanno destinato all'amministrazione comunale attraverso la loro dichiarazione dei redditi per contrastare la dispersione scolastica e per dare pari opportunità di crescita civile e sociale alle fasce più deboli". I fondi degli ultimi due anni, che ammontano a 87mila euro, sono stati erogati dal Comune agli istituti scolastici capofila per realizzare progetti specifici, pensati in base alle esigenze e alle caratteristiche di ogni utenza, che si svolgeranno nei mesi estivi.

"La scuola - continua Marano - come luogo d’incontro ideale nel quale ricucire e recuperare le relazioni sociali messe in discussione da questo difficile anno pandemico, può offrire occasioni di svago ad alunne e alunni le cui famiglie hanno risentito maggiormente dell’emergenza sanitaria perché in una situazione di svantaggio socio economico e culturale". Quanto la pandemia abbia fatto crescere il disagio sociale lo documentano i dati sulla dispersione scolastica. Prima dell’emergenza sanitaria, in un anno si registrava una media di circa 1700 casi, adesso sono state superate le duemila segnalazioni.