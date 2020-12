Scuola, i vecchi banchi dismessi assegnati dal Comune ad otto associazioni

Il Comune ha assegnato a otto associazioni, che ne hanno fatto richiesta, i banchi dismessi dalle scuole cittadine in seguito alla fornitura di sedute monoposto da parte del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 per garantire il distanziamento e la didattica in presenza.

Le organizzazioni senza fini di lucro alle quali vengono destinati gratuitamente gli arredi in buono stato sono le associazioni di promozione sociale "Di sana pianta" e "5atuttotondo", la cooperativa sociale "Omnia - Service", le parrocchie Maria Santissima Mediatrice, San Giuseppe, San Sergio Papa, le associazioni "Pro-loco Falsomiele-Borgo Ulivia-Bonagia" e "Palermo scienza".

Gli assegnatari avevano risposto all'avviso pubblico emanato a novembre dall'assessorato alla Scuola. All'inizio di dicembre le istanze sono state valutate positivamente da una commissione istituita ad hoc. Adesso potranno prendere in consegna il materiale proveniente dalle scuole. Anche altri enti potranno presentare domanda da oggi. Il bando, visionabile sul sito del Comune o su quello del portale Scuola Palermo, è stato riaperto.

Utilizzando il modello di domanda allegato all'avviso, possono partecipare, singolarmente o in raggruppamento, associazioni di promozione sociale, culturali e ricreative, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, organizzazioni militari, enti ecclesiastici e religiosi purché non abbiano contenziosi in corso con il Comune. Gli assegnatari, a proprie spese, provvederanno al ritiro dei banchi assegnati.

"Ridare una seconda vita ai numerosi banchi scolastici in buone condizioni, sostituiti dai monoposto - dice l'assessore alla Scuola Giovanna Marano - è l'obiettivo che volevamo raggiungere. Proseguiremo su questa strada per evitare un impatto ecologico e faccio appello a tutte e tutti coloro che ne possano estendere questo uso virtuoso, contro ogni spreco".