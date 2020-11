Varrica (M5S): "Scuola Brancaccio nell’ex ufficio Poste, apriamola entro il 2022"

"Dobbiamo riuscire a realizzare il polo scolastico nell'ex centro Poste in via Cirincione a Brancaccio. Purtroppo, anche a causa dell'emergenza Covid, nonostante l'impegno della Città metropolitana, il progetto è indietro rispetto al cronoprogramma”. È l’appello del parlamentare nazionale Adriano Varrica.

“Nelle scorse settimane - spiega il deputato del Movimento 5 Stelle - ho intrapreso interlocuzioni istituzionali a Roma per ottenere la proroga e salvare questi fondi. Ho scritto al Sindaco di Palermo per informarlo e per chiedergli di trasmettere apposita istanza, proponendo inoltre la riprogrammazione di oltre 5 milioni di euro che servirebbero a realizzare una nuova palestra a servizio di questa scuola e del quartiere. Con l'impegno istituzionale di tutte le parti potremmo riuscire a consegnare entrambe le strutture per giugno 2022" ha concluso.