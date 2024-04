Sgb, Mucci al ministro Valditara: "Cominci col pagare gli affitti agli Ata in attesa di ricontrattualizzazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sabato scorso il ministro Giuseppe Valditara aveva annunciato: 'Organico aggiuntivo Ata, il ministero stanzia 14 milioni per la proroga di 6 mila contratti'. Ed ancora: 'Ulteriore impegno per garantire continuità delle attività che il personale sta svolgendo a supporto delle scuole'. Naturalmente parliamo di Agenda Sud e Pnrr e 14 milioni di euro, nei quali - con annunci su tutti i quotidiani - si sono 'bagnati il pane' tutti, anche i politici addirittura non più eletti". Così Aldo Mucci (Sgb) commenta l'ennesima doccia fredda per il personale Ata, parlando di "speranza che si è spenta per 6 mila lavoratori della scuola dopo la nota ambigua del ministero".

"Oggi - prosegue Mucci - le stesse organizzazioni sindacali che si sono seduti al tavolo del MIM gridano allo scandalo. Alcuni chiedono chiarimenti, altri sostengono che bisognava introdurre la proroga dei contratti Ata, fino al 30 giugno, altri si battono il petto: 'Non potevamo sapere'. Altri sostengono di essersi battuti su ogni tavolo ministeriale, forse bisognava togliendosi anche una scarpa per batterla sul tavolo, come fece nel corso di un’assemblea plenaria delle Nazioni Unite, il leader sovietico Nikita Krusciov dichiara Mucci. Per 'uscirsene puliti' e salvare la faccia da questa assurda situazione bisogna intervenire con due soluzioni: pagare gli affitti a quei disperati lavoratori della scuola partiti per cercare pane e serenità, ricontrattualizzare i lavoratori fino al 2026 con contratto retroattivo".