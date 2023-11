Agenda Sud, il sindacato Generale scuola: "Il divario tra nord e sud e drammatico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Quante volte abbiamo sentito e letto di dispersione scolastica e povertà educativa. Nel Sud è noto come vi sia un alto tasso di disuguaglianze perpetuato da un benessere familista capace di diminuire la mobilità sociale. Troppe sofferenze avvolgono ancora oggi il mondo della scuola. Nel caso di Agenda Sud, le scuole destinatarie dei finanziamenti sono state individuate con i criteri dell’Invalsi. "Criteri che non consentono di analizzare le reali situazioni legate alla dispersione scolastica – afferma Aldo Mucci del direttivo Sgs Sindacato Generale Scuola -. Bisogna attenzionare la distribuzione di questi fondi. Tutte le scuole del Sud sono sofferenti e accusano da anni la carenza di personale. Vedi Palermo, Trapani. Nel nostro Sud, il percorso scolastico dei figli è legato allo status della famiglia di origine. Diversi fattori concorrono alla dispersione scolastica. Il disagio economico innanzitutto. Una società diseguale è come una vecchia “Littorina” che viaggia su binari Shinkansen giapponesi".

Le conseguenze di tali disuguaglianze sono “micidiali” per gli studenti delle scuole di periferia. La mancanza di opportunità ha conseguenze su tutta la vita dei nostri ragazzi. "Occorre - continua Mucci - un fondo speciale di Agenda Sud per le scuole in situazioni di disagio sociale. Per tutte le scuole di periferia, di quartieri poveri. Venendo meno tali possibilità come interventi statali c’è da chiedersi come si possano contrastare gli effetti di questa ingiustizia sociale ed educativa tenendo conto che l’impatto è visibile anche sulla successiva partecipazione alla formazione da parte degli adulti, all’inserimento di diritto dei “ragazzi del Sud” in una società che corre e non aspetta nessuno. A tal proposito il Sindacato Generale Scuola ha inviato al Ministro Giuseppe Valditara una urgente richiesta di incontro".