"La scuola adotta la città”, gli studenti riconsegnano le chiavi di Palermo a Orlando

Questa mattina sul lungomare dell'Arenella si è tenuto uno dei momenti conclusivi dell'iniziativa “Panormus: la scuola adotta la città”. Gli alunni delle scuole palermitane che avevano ricevuto all'inizio dell'anno le chiavi della città, le hanno riconsegnate al sindaco in attesa della prossima edizione. “La scuola si conferma parte essenziale del cammino di cambiamento culturale della città partendo dalla considerazione che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze non sono cittadini del futuro ma cittadini del presente”, ha detto il sindaco Leoluca Orlando.

Orlando ha invitato i giovani “ad essere liberi contro ogni condizionamento e ad avere consapevolezza che la storia di ciascuno di noi dipende dalle scelte che facciamo”. Il sindaco ha ringraziato “i genitori, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e il personale amministrativo ma il grazie più grande - ha detto - va agli studenti per quello che fanno e faranno affinché continui il cambiamento della città in alternativa all'insopportabile cultura mafiosa che in un passato ormai lontano governava la città e che tutti noi abbiamo il dovere di impedire che possa tornare a farci vergognare di essere palermitani”.