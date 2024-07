L'omaggio di Ustica a Sebastiano Tusa, svelata la statua in via Cristoforo Colombo

Un omaggio all'ex assessore ai Beni Culturali, scomparso nel 2019, Sebastiano Tusa in un'isola che contribuì già tanti anni fa a valorizzare, quella di Ustica. E' stata svelata stamattina (17 luglio) in via Cristoforo Colombo una scultura che raffigura proprio Tusa, realizzata dall'artista Giacomo Rizzo.

L'iniziativa, patrocinata e direttamente promossa dall'assessore Francesco Scarpinato, dal direttore generale Mario La Rocca e dalla Fondazione Sebastiano Tusa, è stata portata avanti proprio per testimoniare l'amore del grande archeologo per Ustica, dove nel 2000 istituì il primo Itinerario sommerso nella prima riserva d'Italia.

Presenti alla cerimonia inaugurale il sindaco Salvatore Militello, La Rocca, il Rup Antonio Librizzi, l'artista Giacomo Rizzo e il presidente della Fondazione Sebastiano Tusa, Valeria Li Vigni Tusa.