Teatro Massimo, giovani imbrattano col pennarello un piedistallo in marmo

Una lista di nomi, precisamente di profili Instagram, scritti col pennarello su un piedistallo in marmo del Teatro Massimo. I custodi del teatro di piazza Verdi hanno sporto denuncia ai carabinieri per l’atto vandalico ripreso da alcuni cittadini ai quali non è sfuggito l’episodio. Le scritte sono comparse sul plinto che regge il mezzobusto di Vincenzo Bellini che si trova in cima alla scalinata principale, sulla destra, vicino a una delle sei colonne del pronao. I militari dell’Arma, raccolta la denuncia, hanno avviato le indagini e acquisito le immagini di alcune telecamere nel tentativo di individuare responsabili che potrebbero non essere i "titolari" dei vari profili social.

