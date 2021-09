Hanno imbrattato con un pennarello una colonna del Teatro Massimo: denunciati quattro minorenni

Sono accusati di essere gli autori della lista di profili Instagram comparsa giovedì scorso sul piedistallo in marmo che regge il mezzobusto di Vincenzo Bellini. Le indagini sono partite dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area

Denunciati quattro minorenni palermitani. Sono accusati di aver imbrattato una colonna del Teatro Massimo. Avrebbero scritto con il pennarello, la lista di profili Instagram comparsi l'altroieri sul piedistallo in marmo che regge il mezzobusto di Vincenzo Bellini che si trova in cima alla scalinata principale, sulla destra, vicino a una delle sei colonne del pronao.

Le indagini, svolte dai carabinieri della stazione centro, sono partite dalla visione di alcune fotografie apparse sui social media, nonché dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area del maestoso teatro. Hanno consentito di individuare i giovani presenti sul posto al momento del fatto, evento che ha poi portato alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di tutti i presunti responsabili, due dei quali hanno meno di 14 anni. Qualora gli indagati dovessero risultare colpevoli al termine dell’iter giudiziario, rischiano la reclusione da tre mesi a un anno e una multa da mille a tremila euro.

"Esprimo grande apprezzamento ai carabinieri della Stazione Centro che in pochissimo tempo hanno individuato i responsabili degli atti vandalici ai danni del Teatro Massimo, patrimonio artistico non solo della cultura palermitana ma mondiale. Ai militari va il mio più sentito ringraziamento. Inoltre faccio appello ai giovani palermitani affinché abbiano sempre cura della loro città. L'importante ruolo della scuola e delle famiglie nell'educazione dei ragazzi è fondamentale per trasmettere quei valori che stanno alla base del rispetto della comunità", ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.