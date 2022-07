Scritte no vax nella sede della Uil in via Albanese: "Atto intimidatorio e stupido, non ci piegheremo"

"Emergenza infinita. La dittatura è servita" e "non c'è scelta se la paghi con la perdita del lavoro". Sono alcune delle scritte, firmate col simbolo dei no vax (un cerchio rosso con una W all'interno), con cui la notte scorsa sono stati imbrattati i muri del palazzo in cui si trova la Uil Sicilia, in via Enrico Albanese.

"I soliti ignoti, muniti di bombolette spray e scarsa fantasia, hanno attaccato la Uil siciliana imbrattando le pareti della sede con scritte più stupide che intimidatorie, come già avvenuto in altre parti d'Italia", afferma il segretario generale, Luisella Lionti E aggiunge: "L'episodio è stato segnalato alle autorità competenti, com'era doveroso fare, ma soprattutto ci preme sottolineare che non faremo un passo indietro. Lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini sanno bene che non siamo servi, ma che siamo al loro servizio, per tutelare diritti e prospettive di sviluppo. La crescita di consensi e stima tra lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, cittadine e cittadini dimostra come alla Uil di Pierpaolo Bombardieri e a noi tutti vengano sempre più diffusamente riconosciuti coraggio, serietà, coerenza, linearità nel perseguire la nostra missione sociale. E questa è l'unica cosa che conta".

"Esattamente un mese fa, nella notte tra il 6 e il 7 giugno, sono stati imbrattati i due portoni della nostra sede di via Meli - dicono il segretario generale Cgil Palermo, Mario Ridulfo e il segretario Francesco Piastra - e ancora una volta, gruppi sedicenti no vax, con un'azione di stampo fascista, hanno imbrattato una sede sindacale, questa volta della Uil. Esprimiamo la solidarietà di tutta nostra organizzazione alla Uil e stigmatizziamo questo comportamento che non è solo attacco alle sedi sindacali di Cgil, Cisl Uil ma è un attacco pericoloso alla democrazia e alle norme che regolano la nostra convivenza civile".

"Le scritte apparse sulla sede della Uil Sicilia sono l'ennesimo tentativo di attaccare il mondo sindacale e della rappresentanza dei lavoratori, specie in un momento difficile come quello che viviamo. Esprimiamo piena solidarietà alla Uil e auspichiamo che i responsabili vengano individuati, ma sia chiaro i sindacati, baluardo della difesa dei diritti di milioni di donne e uomini, non si faranno intimidire", dicono anche i rappresentanti della Cisal, Nicola Scaglione e Gianluca Colombino.

"Alla segreteria regionale della Uil Sicilia e a tutti gli iscritti del sindacato va la nostra solidarietà e vicinanza per il vile attacco intimidatorio subito. Le pareti imbrattate con scritte no vax, ne siamo certi, non faranno fare un passo indietro alle tante donne e uomini della Uil che hanno la sola missione di difendere e tutelare il diritto di tanti lavoratori, di pensionati e di cittadini”. Così, in una nota, Filippo Tripoli, responsabile Enti Locali di Italia Viva Sicilia.