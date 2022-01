VIDEO | A Borgo Nuovo vaccini per i bambini, spuntano scritte no vax: "I piccoli non si toccano"

E' successo davanti all'ingresso della scuola Gregorio Russo, in via Tindari, dove oggi si somministrano le prime dosi anche per le fasce di età dai 5 agli 11 anni. Appeso anche un cartello che i carabinieri hanno subito rimosso. La preside: "Sono amareggiata ma non ci lasciamo intimidire"