"Stampa nazista, complici di genocidio", scritte no vax davanti alla sede dell'Ordine dei giornalisti

"Stampa nazista", "I vax uccidono", "Complici di genocidio", "Censura agenda 2030 e "Nazismo". Sono alcune delle scritte fatte con una bomboletta spray di vernice rossa, firmate "W" dentro un cerchio, e apparse questa mattina sui muri della sede dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, in via Bernini. Sul raid notturno adesso indagano i carabinieri a cui è stato denunciato l'episodio. L'atto di vandalismo potrebbe essere riconducibile ai nov vax.

Qualche settimana fa, in via Bernabei, un altro atto di vandalismo è stato fatto nei confronti della Cgil Sicilia. In quell'occasione ignoti imbrattarono sempre di vernice rossa e scritte offensive il muro della sede sindacale regionale. Poi il simbolo inequivocabile: le "W" cerchiate di rosso e la scritta "Sindacati nazisti". Anche all'ingresso della Fiera del Mediterraneo di via Sadat, sede da due anni dell'hub vaccinale, sono apparse scritte di questo tipo e anche davanti alla sede dell'Ordine dei medici. Un chiaro segnale di ribellione nei confronti dei vaccini.