VIDEO | Screening nelle scuole, Usca in azione all'istituto Madre Teresa: "Negativi i primi 70 tamponi"

Ha preso il via dall'istituto comprensivo di via Maqueda l'indagine su studenti, docenti e personale svolta in collaborazione con Comune e Asp. Al lavoro nelle scuole dieci squadre di giovani medici specializzandi