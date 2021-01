Misure anti Covid, a Lascari al via screening per alunni e docenti

Domani a Lascari alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado potranno effettuare il tampone gratuitamente e scoprire così se sono o meno positivi al Covid. Per chi volesse partecipare lo screening avverrà davanti alla palestra della scuola secondaria di primo grado "Falcone e Borsellino" a partire dalle 10. Per dare fluidità alle operazioni, si comincerà con gli alunni della scuola primaria. Alle 11 sarà la volta degli alunni della scuola secondaria di primo grado. Alle 12 si sottoporranno al tampone, docenti e personale Ata.

"Lo screening - dichiara il sindaco Franco Schittino - non è obbligatorio ma è fondamentale al fine di regalare quella serenità di cui le famiglie e l'intera popolazione scolastica necessitano in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza. Si ricorda di premunirsi della documentazione (consenso informato e modello referto) di cui alla circolare della scuola n. 255 del 18 Gennaio us".