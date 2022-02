Prevenzione oncologica, 120 esami nell'Open day dell'Asp a Mezzojuso

Prosegue senza sosta in provincia l’attività di prevenzione oncologica dell’Asp di Palermo. Nella tappa dell’Open Day Itinerante organizzata a Mezzojuso sono stati complessivamente 120 gli esami effettuati, di cui 40 mammografie (nell’ambito dello screening del tumore della mammella), 24 tra Pap Test ed Hpv Test per lo screening del cervicocarcinoma e 56 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon retto.

L’attività proseguirà seguendo un fitto calendario che porterà i camper della prevenzione in tutti i paesi che non sono sede di centri screening. Domenica 20 l’Open Day Itinerante dell’Asp è in programma (dalle 9.45 alle 16.30) in piazza Duomo a Caccamo, martedì 22 in Piazza San Francesco (Museo Naturalistico Minà Palumbo) a Castelbuono e sabato 26 febbraio nella palestra comunale (Contrada Chiusa Madonna) a Valledolmo.