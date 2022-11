Screening gratuiti al Politeama: oltre 60 esami tra mammografie e test per il tumore del colon retto

L’occasione è stata la consegna dei pettorali per la ventisettesima maratona di Palermo in programma domani: tanti si sono presentati in piazza Castelnuovo e tanti hanno approfittato della presenza del camper mammografico dell’Asp per avere informazione sui programmi di screening, ma soprattutto per aderire agli esami di prevenzione oncologica.

In 5 ore sono state 33 le donne che sono salite a bordo dell’ambulatorio mobile dell’Azienda sanitaria del capoluogo per effettuare la mammografia (esame riservato alla fascia di età tra 50 e 69 anni), mentre in 31 hanno ritirato il Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (persone sempre tra 50 e 69 anni). Tutti nei prossimi giorni riceveranno per posta elettronica il referto dell’esame al quale si sono sottoposti in piazza Castelnuovo, all’interno del villaggio allestito per la maratona.

Intanto l’attività di prevenzione dell’Asp proseguirà venerdì prossimo, 25 novembre: in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” il camper dello screening del cervicocarcinoma stazionerà nella terrazza a mare del Pta Enrico Albanese di via Papa Sergio. A bordo dell’ambulatorio mobile ginecologico, le donne di età compresa tra 25 e 64 anni potranno effettuare il pap test o l’hpv test. L’esame è gratuito e con accesso diretto. L’attività al pubblico sarà garantita dalle 9.30 alle 16.30.