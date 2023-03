Le mimose della prevenzione: mammografie, pap test e screening gratuiti per tutte le donne

Si chiama “Le mimose della prevenzione” ed è l’attività organizzata dall’Asp di Palermo per l’intera prossima settimana in occasione della Festa internazionale della donna. Da lunedì 6 a domenica 12 marzo, alle attività ordinarie già programmate, si affiancheranno numerose aperture straordinarie in tutti i Presidi aziendali in modalità “Open Day” ovvero con libero accesso per tutte le persone rientranti in fascia screening.

“L’obiettivo dell’iniziativa - ha sottolineato il Commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni - è di promuovere la cultura della prevenzione e, soprattutto, consentire a ciascun cittadino di Palermo e provincia di avere l’opportunità di aderire agli screening oncologici. Da 2 anni siamo incessantemente impegnati nel portare la prevenzione in tutto il nostro territorio offrendo, così, concretamente l’opportunità di tutelare la propria salute”.

Dove fare gli screening mammografici

Le donne di età compresa tra 50 e 69 anni che non hanno effettuato la mammografia negli ultimi 24 mesi potranno sottoporsi gratuitamente all'esame a: PTA Abanese di Palermo (lunedì 6 marzo e domenica 12 marzo dalle 8.30 alle 13; martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16); Ex Ipai di Palermo (da lunedì 6 marzo a venerdì 10 marzo dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16; domenica 12 marzo dalle 8.30 alle 13); Ospedale Ingrassia di Palermo (lunedì 6 e mercoledì 8 marzo dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16; martedì 7 e giovedì 9 marzo dalle 8.30 alle 13); Villa delle Ginestre di Palermo (da lunedì 6 marzo a venerdì 10 marzo dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16; domenica 12 marzo dalle 8.30 alle 13); Bagheria, Poliambulatorio di Via Mattarella 82 (mercoledì 7 e giovedì 9 marzo dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16; venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 marzo dalle 8.30 alle 13); Carini, Ospedale Vecchio - Piazza San Francesco 1 (lunedì 6 e mercoledì 8 marzo dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16; giovedì 9 marzo dalle 8.30 alle 13); Cefalù, Ospedale Vecchio - via Aldo Moro 1 (lunedì 6, mercoledì 8 e domenica 12 marzo dalle 8.30 alle 13; martedì 7 marzo dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16); Corleone, Ospedale Dei Bianchi - via Don Colletto 25 (mercoledì 8, venerdì 10 e domenica 12 marzo dalle 8.30 alle 13); Lercara Friddi, Poliambulatorio – Via Calì (giovedì 9 marzo dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16); Partinico, Ospedale Civico - via Circonvallazione 186 (martedì 7 marzo dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16; venerdì 10 e domenica 12 marzo dalle 8.30 alle 13); Petralia, Ospedale Madonna dell’Alto - Contrada Sant’Elia (mercoledì 8 e domenica 12 marzo dalle 8.30 alle 13); Termini Imerese - Ospedale Cimino - Via Salvatore Cimino 2 (martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16; domenica 12 marzo dalle 8.30 alle 13).

Dove fare lo screening cervicocarcinoma

Le donne di età compresa tra 25 e 64 anni potranno effettuare Pap Test o Hpv Test, senza necessità di prenotazione, recandosi l'8 marzo, dalle ore 10 alle ore 17, nei consultori familiari dell'Asp di città e provincia.

Dove fare lo screening del tumore colorettale

Le persone di età compresa tra 50 e 69 anni, che non hanno effettuato il test negli ultimi 24 mesi, potranno ritirare la prossima settimana il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (Sof - Test) anche senza lettera d'invito dell'Asp in tutti i centri mammografici di città e provincia secondo il calendario di apertura in modalità Open Day.