Screening di primavera: esami oncologi e vaccinazioni in piazza Castelnuovo

Prevenzione, vaccinazioni anticovid e sensibilizzazione per la donazione degli organi. E’ il programma dello “Screening di Primavera” di domenica 24 aprile in piazza Castelnuovo organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con il Lions Club ed il CRT (Centro Regionale Trapianti) nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’assessorato regionale della Salute e Lions Club International.

Dalle ore 9 alle 13 a bordo di 3 camper ed all’interno di 4 gazebo, l’Azienda sanitaria del capoluogo assicurerà una lunga lista di prestazioni, tutte gratuite e con accesso diretto: screening del cervicocarcinoma (Pap Test o HPV Test per donne di età compresa tra 25 e 64 anni di età), screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test), screening per le malattie sessualmente trasmissibili (per HIV, Epatite e Sifilide) e vaccinazione anticovid (prima, seconda o dose booster).

La giornata sarà anche dedicata alla promozione dello screening mammografico con la possibilità per le utenti (50-69 anni) di prenotare la mammografia in uno dei centri dell’Asp di Palermo. Un’area sarà dedicata alla sensibilizzazione per la donazione degli organi, attività quest’ultima che sarà curata dagli operatori del Crt.