Da mercoledì a Cefalù screening cardiologici gratuiti per tutti i cittadini

In occasione della Giornata mondiale del cuore da mercoledì 28 settembre a venerdì 30 settembre arriva anche a Cefalù la straordinaria campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2022” facente parte del più ampio progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare “Banca del Cuore“ per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito.

La tappa di Cefalù, eccezionalmente, sarà dedicata in memoria di Martina anche allo screening aritmologico dei ragazzi e delle ragazze del primo triennio delle scuole superiori.

Il progetto nazionale - si legge in una nota - riparte dopo due anni di sospensione obbligatoria per la grave pandemia che ci ha colpito e si mette gratuitamente a disposizione della popolazione con screening cardiologici gratuiti volti non solo alla prevenzione ma anche e soprattutto per aiutare la popolazione generale, e quella che ha sofferto il Covid19, a scoprire eventuali effetti cardiologici, ancora misconosciuti e non evidenti sul proprio sistema cardiovascolare.